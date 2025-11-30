Ричмонд
Сайнс о риске лишиться подиума: «За пять кругов до финиша в машине что-то сломалось»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Катара, отметив, что проблемы с болидом могли помешать ему финишировать третьим и попасть на подиум.

Источник: Спортс"

"За пять кругов до финиша гонки в моей машине что-то сломалось, где-то в районе передней оси. Не знаю, может под днищем застрял кусочек переднего антикрыла, но с передней шиной что-то было не так.

В результате при прохождении высокоскоростных и среднескоростных поворотов машина сильно потеряла в прижимной силе. Проблемы были в правых поворотах, да и на прямых тоже. По ощущениям, с рулевым управлением что-то было не так", — рассказал Сайнс.

