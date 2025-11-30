Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ферстаппен вернулся на 2-е место в чемпионате впервые с апреля, отыграв 104 очка отставания от Пиастри за 8 Гран-при

Победа на Гран-при Катара позволила гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену опередить соперника из «Макларена» Оскара Пиастри и подняться на второе место в чемпионате.

Источник: Спортс"

Нидерландец набрал 396 очков против 392 у Пиастри. Лидер сезона Ландо Норрис заработал 408 баллов.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» не лидировал в личном зачете в 2025 году. На Гран-при Бахрейна, который состоялся в середине апреля, Макс потерял вторую строчку. После домашнего этапа в Зандворте Ферстаппен проигрывал Пиастри 104 очка. Отставание удалось отыграть за восемь Гран-при.

Оскар Пиастри по радио после финиша на 2-м месте: «У меня нет слов».

Как «Макларен» умудрился сдать потенциально победную гонку?! Быстрые мысли о Гран-при Катара.