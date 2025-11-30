Ферстаппен вернулся на 2-е место в чемпионате впервые с апреля, отыграв 104 очка отставания от Пиастри за 8 Гран-при

Нидерландец набрал 396 очков против 392 у Пиастри. Лидер сезона Ландо Норрис заработал 408 баллов.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» не лидировал в личном зачете в 2025 году. На Гран-при Бахрейна, который состоялся в середине апреля, Макс потерял вторую строчку. После домашнего этапа в Зандворте Ферстаппен проигрывал Пиастри 104 очка. Отставание удалось отыграть за восемь Гран-при.
Оскар Пиастри по радио после финиша на 2-м месте: «У меня нет слов».
