Шарль Леклер: «Надеюсь, уик-энд в Абу-Даби проведем лучше, чем два последних Гран-при»

«С одной стороны, мне не терпится дождаться окончания этого сезона. С другой стороны, я с нетерпением жду Гран-при Абу-Даби, чтобы постараться как можно лучше завершить этот сезон. Чтобы уйти на зимний перерыв в чуть более приподнятом настроении. Просто потому что если бы нам пришлось уезжать в отпуск после двух столь невзрачных уик-эндов, это оказало бы весьма угнетающее влияние. Это было бы очень плохо. Так что я надеюсь, что уик-энд в Абу-Даби мы проведем лучше», — рассказал Леклер.