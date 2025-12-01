Фредерик Вассер: «У “Феррари” нет каких-либо позитивных выводов по итогам Гран-при Катара»

Думаю, в этот уик-энд основным стал вопрос уровня давления в шинах. Здесь нам пришлось работать с уровнем давления в шинах на шесть пунктов выше, чем в предыдущих гонках. И это стало ключевым моментом. В следующий уик-энд в Абу-Даби мы все должны вернуться к стандартным значениям, и мы надеемся, что лучше проведем предстоящий Гран-при", — рассказал Вассер.