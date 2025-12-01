Ричмонд
Фредерик Вассер: «У “Феррари” нет каких-либо позитивных выводов по итогам Гран-при Катара»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Катара, отметив, что для команды выступление на трассе «Лусаил» стало неприемлемым.

Источник: Спортс

По итогам этапа в Катаре пилоты «Феррари» набрали всего 4 очка и команда потеряла шансы подняться выше 4-го места в Кубке конструкторов.

«У нас нет каких-либо позитивных выводов по итогам этого уик-энда. Мы знали, что этот уик-энд будет сложнее предыдущего, но при этом “Феррари” не удалось подобрать оптимальный вариант настроек болида по ходу уик-энда. У нас были очень большие проблемы с тем, чтобы удерживать машины в оптимальном рабочем диапазоне настроек.

В сравнении с предыдущими уик-эндами мы сделали очевидный шаг назад. Два Гран-при назад мы были на подиуме, а в этот уик-энд боролись за десятое место.

Думаю, в этот уик-энд основным стал вопрос уровня давления в шинах. Здесь нам пришлось работать с уровнем давления в шинах на шесть пунктов выше, чем в предыдущих гонках. И это стало ключевым моментом. В следующий уик-энд в Абу-Даби мы все должны вернуться к стандартным значениям, и мы надеемся, что лучше проведем предстоящий Гран-при", — рассказал Вассер.

