Главный стратег «Ред Булл» Шмитц: «В “Макларене” хотят относиться к гонщикам справедливо. Можно извлечь из этого пользу»

В гонке из 57 кругов команды были обязаны использовать каждый комплект шин не дольше 25 кругов. На 7-м круге из-за аварии Нико Хюлькенберга на трассе появилась машина безопасности, в результате чего практически весь пелотон отправился на первый пит-стоп — однако два «Макларена» этого делать не стали.
Дальнейший ход заезда показал, что команда из Уокинга допустила ошибку. Победу одержал Макс Ферстаппен, который сократил отставание от Ландо Норриса в чемпионате до 12 очков.
"Перед гонкой мы как раз планировали совершить пит-стоп при появлении машины безопасности или виртуального сэйфти-кара. Так что на 7-м круге, когда на трассу выехала машина безопасности, мы позвали на пит-стоп оба болида.
Пит-стоп во время режима машины безопасности дает большое преимущество, когда вам нужно совершить две остановки по ходу гонки. Нам было очевидно, что нужно заезжать. Полагаю, на пит-лейн многие так посчитали.
Однако на протяжении того круга мы услышали, что «Макларен» остается на трассе. Все начали спрашивать: «Ты уверена? Уверена, что нам нужно заезжать на пит-стоп?» И я ответила, что да.
Я посчитала это правильным решением. И как только увидела, что все остальные тоже поехали на пит-стоп, то подумала, что все в порядке. Хотя это и означало, что мы лишились гибкости при выборе момента для второй остановки, мы получили преимущество, отыграв много времени.
«Макларен» не смог принять решение из-за страха появления преимущества у одного из пилотов? Возможно. Думаю, у них очень трудная ситуация. Они хотят относиться к гонщикам справедливо. Полагаю, в нашем положении можно извлечь из этого пользу. Им будет непросто.
В то же время у них есть преимущество относительно остального пелотона с точки зрения темпа. Возможно, они надеялись сократить отставание, созданное после пит-стопов, а может быть, их волновало, как проехать отрезки по 25 кругов. Я не «Макларен», так что не знаю. Но такой вариант возможен", — поделилась Шмитц.
Как «Макларен» умудрился сдать потенциально победную гонку?! Быстрые мысли о Гран-при Катара.