Главный стратег «Ред Булл» Шмитц: «В “Макларене” хотят относиться к гонщикам справедливо. Можно извлечь из этого пользу»

Я посчитала это правильным решением. И как только увидела, что все остальные тоже поехали на пит-стоп, то подумала, что все в порядке. Хотя это и означало, что мы лишились гибкости при выборе момента для второй остановки, мы получили преимущество, отыграв много времени.