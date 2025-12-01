Ричмонд
Фредерик Вассер о трудностях Хэмилтона: «Феррари» нужно начать работать еще усерднее"

Руководитель «Феррари» высказался о том, что Льюис Хэмилтон трижды не смог пройти во второй сегмент квалификации за последние два уик-энда.

Источник: Спортс"

"Это все связано с тем, что последние два уик-энда получились непростыми для нас. Вот почему оба наших болида оказались так далеко — и это усложнило всем жизнь.

Очевидно, недовольство растет, когда ты не можешь выйти из первого сегмента. Нужно отреагировать на это и с завтрашнего дня [с понедельника] начать работать еще усерднее.

Это ключевой момент как для этапа в Абу-Даби, так и для зимы. Нужно помнить о том, что у нас на базе трудится более 1000 человек. Необходимо, чтобы все двигались в одном направлении", — сказал Вассер.

