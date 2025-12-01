Оскар Пиастри о стратегии в Катаре: «Нужно доверять команде, поскольку у нее больше информации»

В гонке из 57 кругов команды были обязаны использовать каждый комплект шин не дольше 25 кругов. На 7-м круге из-за аварии Нико Хюлькенберга на трассе появилась машина безопасности, в результате чего практически весь пелотон отправился на первый пит-стоп — однако два «Макларена» этого делать не стали, что в итоге привело к их поражению.
"Я спросил у команды, как мы поступим. Мы уже приближались ко въезду на пит-лейн, а меня к тому моменту все еще не зазвали на пит-стоп. Когда тебя не зовут на пит-стоп сразу после появления машины безопасности, то очевидно, что в команде обсуждают дальнейшие действия.
В такой ситуации нужно доверять команде, поскольку у нее больше информации, чем у пилота за рулем машины. Они знают, какие отрывы и все в этом духе. При таком сценарии я должен доверять решению команды.
Насколько я разочарован результатом? Очень. А это говорит о многом, если учитывать, как я выступал в последних гонках. Очевидно, мы ошиблись — жаль, ведь на протяжении всего уик-энда я очень, очень хорошо выступал. У нас был отличный темп. Я чувствовал, что хорошо справляюсь. Так что обидно.
Чувствую, что потерял победу. В Вегасе я потерял 4-е место [из-за дисквалификации]. Для команды тот уик-энд ощущался больнее, но лично для меня этот гораздо хуже", — сказал Пиастри.
Как «Макларен» умудрился сдать потенциально победную гонку?! Быстрые мысли о Гран-при Катара.