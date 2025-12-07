Шарль Леклер: «Не описал бы болид “Феррари” 2025 года как худший, но он явно один из самых непростых»

"У меня хорошо получается управлять этой машиной, но я могу ощутить, насколько это непросто. Приходится пилотировать с полной отдачей — а это приводит либо к финишу в стене, либо к вылету после первого сегмента. И так нужно продолжать ехать в Q2, а затем и в Q3.