Льюис Хэмилтон: «Получил удовольствие от последней гонки сезона»

"Я получил удовольствие от последней гонки. Борьба была интересной, я старался прорваться через пелотон наверх. Отыграться было очень непросто, учитывая плотность борьбы и минимальные разрывы по скорости. Но команда отлично поработала, и мы смогли вернуться в очковую зону. Мы преодолели трудности из-за стратегии и заработали очки, чему я очень рад.