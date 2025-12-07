Ричмонд
Льюис Хэмилтон: «Получил удовольствие от последней гонки сезона»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Абу-Даби, отметив, что остался доволен тем, как прошел последний заезд чемпионата.

Источник: Спортс"

Хэмилтон, стартовавший 16-м, сумел прорваться в очковую зону и финишировал 8-м.

"Я получил удовольствие от последней гонки. Борьба была интересной, я старался прорваться через пелотон наверх. Отыграться было очень непросто, учитывая плотность борьбы и минимальные разрывы по скорости. Но команда отлично поработала, и мы смогли вернуться в очковую зону. Мы преодолели трудности из-за стратегии и заработали очки, чему я очень рад.

В данный момент я не думаю о сезоне-2026. У меня еще нет планов на будущее. Сейчас я думаю о Рождестве, возможности провести время с семьей, хочу жить настоящим и отдохнуть", — рассказал Хэмилтон.

Финал «Ф-1» — без чуда: Леклер не спас Ферстаппена, Цунода провалил оборону от Норриса.

