Льюис Хэмилтон: «Получил удовольствие от последней гонки сезона»

Хэмилтон, стартовавший 16-м, сумел прорваться в очковую зону и финишировал 8-м.
"Я получил удовольствие от последней гонки. Борьба была интересной, я старался прорваться через пелотон наверх. Отыграться было очень непросто, учитывая плотность борьбы и минимальные разрывы по скорости. Но команда отлично поработала, и мы смогли вернуться в очковую зону. Мы преодолели трудности из-за стратегии и заработали очки, чему я очень рад.
В данный момент я не думаю о сезоне-2026. У меня еще нет планов на будущее. Сейчас я думаю о Рождестве, возможности провести время с семьей, хочу жить настоящим и отдохнуть", — рассказал Хэмилтон.
