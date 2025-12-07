Ландо Норрис о титуле: «Горжусь тем, что сумел выиграть титул так, как считал правильным. И сделал счастливыми многих людей»

При этом я горжусь не потому, что проснувшись завтра утром смогу подумать про себя: «Я всех победил». Или что смогу теперь говорить, что являюсь чемпионом «Формулы-1». Я горжусь тем, что сумел сделать счастливыми очень многих людей. В том числе моих инженеров — Уилла [Джозефа, гоночного инженера] и Джарва [Эндрю Джарвиса, инженера по производительности болида]. Эти ребята не очень часто видят свои семьи. Фактически, они больше времени следили за моим взрослением, чем за тем, как растут их собственные дети. И мне это не нравится.