Хэмилтон получил временного гоночного инженера, постоянным станет новый специалист — предположительно из «Макларена» (Corriere)

Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика

Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.