Хэмилтон получил временного гоночного инженера, постоянным станет новый специалист — предположительно из «Макларена» (Corriere)

«Феррари» определилась с временным гоночным инженером Льюиса Хэмилтона после ухода Риккардо Адами на новую должность.

Источник: Спортс"

С семикратным чемпионом «Формулы-1» будет сотрудничать Карло Санти — бывший гоночный инженер Кими Райкконена, сообщает Corriere della Sera. На первых тестах, которые состоятся в Барселоне на следующей неделе, Санти будет помогать Брайан Боцци, работающий с напарником британца Шарлем Леклером.

Утверждается, что Скудерия ожидает приход специалиста — предположительно из «Макларена» — который займет данную позицию на постоянной основе.

«Феррари» — внезапно менее красная! Новая традиция в эпоху перемен?

Льюис Хэмилтон: «Феррари» в лучшей форме за то время, что я в команде".

