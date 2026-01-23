Хэмилтон получил временного гоночного инженера, постоянным станет новый специалист — предположительно из «Макларена» (Corriere)

С семикратным чемпионом «Формулы-1» будет сотрудничать Карло Санти — бывший гоночный инженер Кими Райкконена, сообщает Corriere della Sera. На первых тестах, которые состоятся в Барселоне на следующей неделе, Санти будет помогать Брайан Боцци, работающий с напарником британца Шарлем Леклером.
Утверждается, что Скудерия ожидает приход специалиста — предположительно из «Макларена» — который займет данную позицию на постоянной основе.
