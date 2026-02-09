Ричмонд
Хэмилтон и Кардашьян вместе посетили Супербоул

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон и американская телезвезда Ким Кардашьян были замечены на финальном матче Национальной футбольной лиги — Супербоуле.

Источник: Спортс"

Ранее издание The Sun сообщило, что пара находится в отношениях.

Фото: @PopBase.

Хэмилтон встречается с Ким Кардашьян?! Вот все, что об этом известно.

