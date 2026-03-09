Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

Гран-при также будут транслировать следующие телеканалы: FOX Sports (в Азии, Латинской Америке и США), Sky (в Италии и Германии), RTL (в Германии), ORF (в Австрии), Globo TV (в Бразилии), CCTV (в Китае), Setanta Sports (в странах Евразии), Fuji Television (в Японии), Ziggo (в Нидерландах), Viasat (в странах Северной Европы), Movistar (в Испании), ESPN (в США) и многие другие.