Кими Антонелли: «Постараюсь сохранить лидерство в первом повороте — в Японии не так уж легко обгонять»

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сообщил о настрое перед Гран-при Японии — итальянец стартует с первой позиции.

Источник: Спортс‘’

"Постараюсь хорошо стартовать и сохранить лидерство в первом повороте, потому что на этой трассе не так уж легко обгонять.

Так что попробую первым въехать в первый поворот, а затем использовать чистый воздух, задавать темп. Болид очень быстрый, очень сильный как в квалификациях, так и в гонках. Надеюсь, удастся показать очень хороший темп и провести очень классную гонку", — заявил Кими.

«Это какая-то шутка!» Леклер ругался по радио, Ферстаппен вне топ-10 квалификации в Японии.

Антонелли опередил Расселла на 0,3 секунды и выиграл 2-й поул подряд.