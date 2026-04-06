Жан Алези о новых болидах: «Как настоящий фанат “Формулы-1” я люблю ее такой, какой есть»

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези рассказал, что не может поддержать гонщиков в критике новых болидов и нового технического регламента.

Источник: Спортс‘’

«Будучи бывшим пилотом “Формулы-1” в возрасте я уже не смог бы сесть за руль вот этого болида. Мне уже 60, большинству моих друзей если и нет 60, но они старше 50 лет. Но в любом случае, никто из них не смог бы проехать на этих болидах больше двух кругов [в условиях Гран-при].

Так что, знаете, это уже не наше поколение. Однако «Формула-1» по-прежнему остается нашей страстью. И как настоящий фанат «Формулы-1» я люблю ее такой, какая она есть. И если вы спросите меня, был бы я рад выступать за рулем такого болида, я бы ответил, что не знаю.

Тем не менее, я хорошо понимаю, что речь идет о самых современных и новейших технологиях. И я знаю, что в те времена, когда я сам выступал в «Формуле-1», мне всегда хотелось иметь в своем распоряжении самые современные и продвинутые технологии", — рассказал Алези.

Как спасти интригу в «Ф-1»? «Ред Булл» обязан «похудеть», а «Феррари» — доделать хитрую новинку.