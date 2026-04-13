Алексей Попов: «Монако — самая крутая трасса. Чтобы это понять, нужно любить не внешнюю составляющую спорта, а внутреннюю, глубинную»

"Я в одном проценте людей, которые просто фанаты трассы в Монако. Даже не беру город — понятно, что он у меня родной совершенно. Я знаю каждый миллиметр этой трассы, потому что я ее прошел 10 000 раз пешком, на скутере, на мотоцикле, на машине.
И я общался со всеми гонщиками и знаю, как они ценят между собой победу.
Противоречие эпохи — чего мы ждем? Мы ждем шоу, чтобы кровь текла, львы рвали христиан на части и гладиаторы друг друга убивали каждые пять секунд по 15 ударов? Если мы этого ждем, тогда, конечно, Монако унылая [трасса].
Но если человек пытается понять процесс, если он любит «Формулу-1» за сложность пилотажа… Есть условный тилькодром в пустыне с точками торможения — как любили говорить раньше: «Посади мою бабушку, и она проедет». А мы-то ценим те единицы, которые могут не просто проехать, а взять все из машины — и еще больше — на абсолютном пределе.
И поэтому Монако — это самая сложная, самая крутая трасса. Но чтобы это понять, наверное, нужно любить не внешнюю составляющую спорта, а внутреннюю, глубинную.
Перед каждой гонкой в Монако люди уже начинают себя накручивать, как им сейчас придется страдать и это смотреть. Большинство людей прямо не переваривает это. И чем дальше, тем больше, потому что машины все больше и больше, физически пролезть некуда.
И действительно можно было бы заканчивать на квалификации. Я бы, может быть, даже изменил правила: сделал суперквалификацию и выдавал очки по ее итогам. Не проводил бы заезд, потому что здесь действительно невозможно обгонять", — заявил эксперт.
