Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Попов: «Монако — самая крутая трасса. Чтобы это понять, нужно любить не внешнюю составляющую спорта, а внутреннюю, глубинную»

Комментатор Алексей Попов назвал автодром Гран-при Монако самым крутым в календаре «Формулы-1».

"Я в одном проценте людей, которые просто фанаты трассы в Монако. Даже не беру город — понятно, что он у меня родной совершенно. Я знаю каждый миллиметр этой трассы, потому что я ее прошел 10 000 раз пешком, на скутере, на мотоцикле, на машине.

И я общался со всеми гонщиками и знаю, как они ценят между собой победу.

Противоречие эпохи — чего мы ждем? Мы ждем шоу, чтобы кровь текла, львы рвали христиан на части и гладиаторы друг друга убивали каждые пять секунд по 15 ударов? Если мы этого ждем, тогда, конечно, Монако унылая [трасса].

Но если человек пытается понять процесс, если он любит «Формулу-1» за сложность пилотажа… Есть условный тилькодром в пустыне с точками торможения — как любили говорить раньше: «Посади мою бабушку, и она проедет». А мы-то ценим те единицы, которые могут не просто проехать, а взять все из машины — и еще больше — на абсолютном пределе.

И поэтому Монако — это самая сложная, самая крутая трасса. Но чтобы это понять, наверное, нужно любить не внешнюю составляющую спорта, а внутреннюю, глубинную.

Перед каждой гонкой в Монако люди уже начинают себя накручивать, как им сейчас придется страдать и это смотреть. Большинство людей прямо не переваривает это. И чем дальше, тем больше, потому что машины все больше и больше, физически пролезть некуда.

И действительно можно было бы заканчивать на квалификации. Я бы, может быть, даже изменил правила: сделал суперквалификацию и выдавал очки по ее итогам. Не проводил бы заезд, потому что здесь действительно невозможно обгонять", — заявил эксперт.

