Андреа Кими Антонелли: «Немного переволновался на последнем круге — к счастью, времени первого круга хватило для поула»

"Потрясающий день, здорово снова быть на поуле. День начался непросто — спринт сложился совсем не так, как нам бы хотелось, — но я очень доволен тем, как нам удалось отыграться. Я немного переволновался на последнем круге в третьем сегменте — к счастью, времени первого круга оказалось достаточно для поула, и я очень этому рад.
Надеюсь, завтра все будет хорошо. Было бы здорово на этот раз не потерять позиций на старте, но мы в любом случае постараемся сделать все, что в наших силах. Уик-энд складывается для нас довольно непросто, но мы стараемся выжать максимум из имеющихся возможностей", — рассказал Антонелли.
Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й, Расселл — 5-й.