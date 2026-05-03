Шарль Леклер: «Оказались недостаточно быстры. Хотя третье место — это хорошая стартовая позиция»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, оценив свое текущее положение о поделившись мнением о перспективах в предстоящей гонке с учетом 3-й стартовой позиции.

Источник: Спортс‘’

«Все было на пределе. Мы просто оказались недостаточно быстры — и сейчас, и в этот уик-энд в целом. Мы подготовили значительный пакет обновлений болида, который помог “Феррари”, однако мы по-прежнему отстаем от конкурентов, нам по-прежнему нужно прибавлять.

Квалификация получилась непростой. Ветер немного менялся на каждой попытке, поэтому поведение машины немного отличалось на каждом из быстрых кругов — особенно в 11 и 12 повороте. Разница в поведении машины между кругами была значительной. В таких условиях собрать вместе хороший быстрый круг было непросто. Но третье место — это хорошая стартовая позиция, с нетерпением жду гонку", — рассказал Леклер.

Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й, Расселл — 5-й.