Макс Ферстаппен: «Первый ряд — гораздо лучше, чем я ожидал перед уик-эндом. Виден свет в конце тоннеля»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не рассчитывал на второе место по итогам квалификации к Гран-при Майами.

Источник: Спортс‘’

"На мой взгляд, есть два фактора. Безусловно, болид был не лучшим в предыдущих гонках, но и мне не было комфортно с такой конфигурацией. В последние недели команда изо всех сил трудилась над обновлениями, чтобы мне стало комфортнее работать со многими вещами.

И усилия действительно оправдались — я в большей степени чувствую, что контролирую машину и могу атаковать сильнее. Значит, обновления работают. Первый ряд — гораздо лучше, чем я ожидал перед уик-эндом.

[В гонке] сначала нужно хорошо стартовать. В этом году таких стартов у меня не так уж много. Мы с командой обратим внимание на это, а также посмотрим, что будет с погодой.

Но я уже очень рад, что мы в таком положении. Виден свет в конце тоннеля, мы можем продолжать трудиться и сокращать отставание.

В спринте гоночный темп выглядел нормально, когда я ехал в чистом воздухе. Но завтра будет новый день«, — подчеркнул четырехкратный чемпион “Формулы-1”.

Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й, Расселл — 5-й.

