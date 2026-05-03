Тото Вольфф о поуле Антонелли: «По-настоящему особенный круг»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф отреагировал на поул-позицию Андреа Кими Антонелли к Гран-при Майами.

Источник: Спортс‘’

"Первый круг получился по-настоящему особенным. Он опередил ближайшего преследователя на три десятые или больше. Впечатляюще. Это обеспечило поул.

И это Кими! Он почувствовал уверенность в себе, а затем перестарался. Но он такой. Это уже прогресс — раньше он оказался бы в стене, а теперь речь просто о потерянном круге. Но он демонстрирует скорость, и это очень приятно.

[При поддержке таких молодых пилотов] ты можешь оказаться в дураках или выглядеть здорово. Юниорская программа достаточно скрупулезная: если наблюдаешь за гонщиком с картинга до и «Ф-2», видишь его темп и скорость. Затем все сводится к развитию и к тому, чтобы дать пилоту возможность ошибаться. Кими еще не все показал, но у него есть качества, которые делают его быстрым", — отметил босс.

Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й, Расселл — 5-й.