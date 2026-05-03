Шарль Леклер: «К третьему сегменту соперники вновь переключились на следующую передачу и заметно прибавили в скорости. “Феррари” пока так не умеет»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, отметив, что добиться чего-то большего, чем третье место, ему помешало отсутствие прогресса в скорости в третьем сегменте.

Источник: Спортс‘’

"Может быть, у нас и был шанс оказаться на втором, а то и на первом месте, честно говоря. Но, опять же, к третьему сегменту соперники вновь переключились на следующую передачу и заметно прибавили в скорости. С начала года каждый раз происходит одно и то же. Мы пока не умеем когда нужно переключаться на еще одну повышенную передачу.

Помимо этого, в целом ощущения от управления болидом по сравнению с пятницей немного ухудшились. Мы немного потеряли в скорости за последние сутки", — рассказал Леклер.

Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й, Расселл — 5-й.