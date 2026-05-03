Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Льюис Хэмилтон: «Лично мне кажется, что обновления болида “Феррари” сработали»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, отметив, что доволен тем, что сумел добиться прогресса в работе с болидом по ходу уик-энда.

Источник: Спортс‘’

"Да, в этой квалификации машина заработала намного лучше. Так что не думаю, что у нас есть какие-то проблемы с двигателем. Для меня это был лучший момент уик-энда на данный момент. Мы внесли в настройки болида изменения и после этого поведение машины стало нравиться мне намного больше. Я был бы рад начать уик-энд с таким балансом машины. Во втором сегменте мы смотрелись очень уверенно, но вот в третьем не сумели выжать из машины что-то большее.

Не знаю, насколько сильно на других сказались изменения погодных условий, но если говорить об обновлениях болида, подготовленных «Феррари» — лично мне кажется, что они сработали. И теперь команда знает, в каком направлении нужно двигаться.

Я знаю, что ребята выкладываются на максимуме, и знаю, что мы способны на большее. Вы способны выжать из этой машины больше скорости. Да, мы по-прежнему проигрываем конкурентам на прямых, но мне кажется, что по ходу сезона мы смогли заметно прибавить. До этого уик-энда мы знали, что проигрываем конкурентам по 0,4−0,5 секунды [на круге] на прямых. Не знаю точных цифр здесь, но по ощущениям мы сделали шаг вперед. Да, этого не видно по моим результатам, но я все равно с оптимизмом жду завтрашнюю гонку", — рассказал Хэмилтон.

«Мерседес» провалил спринт в Майами, но воскрес до квалы. Доминирование сворачивается?

Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше