Оскар Пиастри: «Результат гонки обнадеживает»

"Это был не самый простой гоночный уик-энд. Вчерашняя квалификация получилась неоднозначной для нас обоих с Ландо Норрисом, однако сегодняшний темп обнадеживает.
В конце гонки мне пришлось совершить несколько обгонов. Действовать приходилось в самый последний момент. И это было непросто, особенно с учетом условий, в которых проходила гонка. Так что большое спасибо команде за работу.
Ясно, что мы вновь смогли сделать шаг вперед и приблизились к лидерам, что не может не радовать. В этот уик-энд мы показали, что при наличии хорошей позиции на трассе способны хорошо держаться. Мы были близки к успеху в Японии. Сейчас мы сделали еще один шаг вперед. И я надеюсь, что в Канаде мы станем еще на шаг ближе к тому, чтобы выйти в лидеры", — рассказал Пиастри.
Сумбурный Гран-при Майами: лидировали «Феррари» и «Макларен», но выиграл все равно «Мерседес».