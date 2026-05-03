Шарль Леклер: «Выбросил в корзину сильную гонку за 4 поворота. Очень разочарован»

"Виноват я. Добавить особо нечего. Очень разочарован своей ошибкой. Она не должна была случиться.
Я очень сильно атаковал на предпоследнем круге. Решил, что это хорошая идея: отпустить Оскара [Пиастри], чтобы затем совершить обгон. Я знал, что в противном случае будет очень тяжело оказаться впереди.
Это было очень плохое решение, и за четыре поворота я выбросил очень сильную гонку в корзину. Я очень разочарован. Больше нечего сказать", — заявил монегаск.
Шарль также ответил на вопрос о вызове к стюардам за срезки на последнем круге и пилотирование болида в «небезопасном состоянии»:
«Не знаю, каким будет решение. Подождем и посмотрим. Могу лишь сказать, что я делал все возможное, чтобы вписываться в повороты. Пожалуй, это было гораздо труднее, чем казалось со стороны».
