Льюис Хэмилтон: «Феррари» очень не повезло"

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Майами, отметив, что побороться за более высокие места ему помешали повреждения болида, полученные в первой половине заезда.

Источник: Спортс‘’

"Да, очевидно, что для нас это далеко не лучший гоночный уик-энд. Седьмое место в обоих заездах — и в обоих нам не с кем было бороться на трассе.

В особенности это касается сегодняшней гонки — после повреждения болида нам стало не за что бороться и я уже ничего не мог сделать. Нам очень не повезло, ведь команда очень упорно трудилась, чтобы мы заработали очки… как бы то ни было, нам нужно двигаться дальше.

Мне просто не повезло с тем, что Макса Ферстаппена развернуло, и мне пришлось объезжать его с правой стороны. Я хорошо прошел первый поворот, у меня быдла хорошая позиция, но затем у меня не было другого выбора, кроме как поехать направо. Из-за этого я потерял несколько позиций, а затем в меня врезался соперник — кажется, это был Франко Колапинто, — после чего машина сильно потеряла в скорости", — рассказал Хэмилтон.

Сумбурный Гран-при Майами: лидировали «Феррари» и «Макларен», но выиграл все равно «Мерседес».

