Макс Ферстаппен: «Контакт с Расселлом никак не связан с историей отношений между нами»

Нидерландец завершил гонку пятым, его соперник — четвертым.
«Думаю, на выезде из первого поворота он задел мое заднее колесо, а затем немного повредил переднее антикрыло. К счастью, я не проколол колесо. Такое бывает», — заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Ферстаппен ответил, повлияли ли на эпизод предыдущие стычки с Расселлом:
«В этом нет ничего плохого. Это никак не связано с историей отношений между нами».
Макс также поделился мнением об обгоне пилота «Феррари» Шарля Леклера:
«Полагаю, болид Шарля был сломан, и он просто пытался доехать до конца, так? Мне кажется, он использовал весь заряд батареи, как и все мы, но по какой-то причине я смог опередить его только перед финишем».
Ферстаппен, Расселл и Леклер под расследованием после Гран-при Майами — стюарды рассматривают 5 эпизодов.
Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл гонку, Норрис — 2-й, Пиастри — 3-й.