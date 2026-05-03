Тото Вольфф: «Надеюсь, Антонелли не расслабится»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Майами, поделившись мнением о выступлении команды.

«Надеюсь, Кими сможет продолжить в том же духе. Надеюсь, что он не расслабится. У “Мерседеса” хорошая машина. Надеюсь, что обновления, которые “Мерседес” готовит в гонке в Монреале сработают. Как бы то ни было, Кими настоящий спортсмен, как и его напарник, которому совсем не нравилось поведение машины конкретно на этой трассе в этот уик-энд. Для нас важно не витать в облаках и твердо стоять на земле.

Что касается победы, то порой количество обновлений не означает автоматического улучшения времени прохождения круга. И доказывать свой прогресс нужно на трассе. Надеюсь, что мы сумеем это сделать. И нас ждет гонка развития болидов до самого конца сезона. И тут возникают вопросы того, сколько вы можете выделить ресурсов? Ограничены ли вы потолком бюджетов? И так далее — есть много факторов, которые сыграют свою роль", — рассказал Вольфф.

Быстрые мысли о Гран-при Майами: эмоции мешают Антонелли, но он все равно побеждает.