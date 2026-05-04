Фредерик Вассер: «Феррари» способна лидировать гораздо дольше, чем первые 15−17 кругов"

"Сложное воскресенье. Уик-энд проходил достаточно хорошо — до гонки. На первом круге мы потеряли часть днища и понтонов на болиде Хэмилтона. Это был не конец гонки для него, но в тот момент речь скорее шла о том, чтобы доехать до финиша.
Если говорить о Леклере, мы сражались за третье место. Можно посмотреть на позитивный момент: машина могла остаться в четвертом повороте. Это была трудная концовка.
До выезда машины безопасности все шло хорошо. После этого мы потеряли позицию, и с этого момента гонка складывалась гораздо труднее. Мы испытывали слишком много проблем с прогревом шин, особенно задних.
Если посмотреть на квалификацию, в каждом сегменте не хватало одной-двух десятых, так что необходимо развивать болид и находить скорость. Но, на мой взгляд, главная проблема уик-энда заключается в том, что нет стабильности по темпу. Как только мы оказываемся на чистой трассе, в чистом воздухе, темп хороший, и мы можем держаться с соперниками. Но в других случаях нам гораздо труднее.
У нас нет преимущества по скорости на прямых. Очевидно, эту проблему тоже нужно решать — довольно легко терять позиции, когда соперник использует режим обгона. Дело во всем болиде, не только в моторе.
Нам удалось уверенно лидировать в гонке первые 15−17 кругов, и это означает, что мы способны делать это гораздо дольше. Главная проблема в том, что гонка складывалась не так хорошо после того, как мы потеряли первое место.
Позади только четыре этапа. Конечно, в гонках возможно все. В прошлом году Макс [Ферстаппен] очень сильно отставал в Монце, но вернулся в борьбу к последней гонке. Нашей команде предстоит решить некоторые проблемы, но мы знаем, что нужно делать", — заявил Вассер.
