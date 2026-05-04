Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ландо Норрис: «Ф-1» нужно избавиться от батареи. Надеюсь, это случится в ближайшие годы"

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал правки в регламенте перед Гран-при Майами.

Источник: Спортс‘’

«Это маленький шаг в верном направлении, но его недостаточно для того, чтобы вывести “Ф-1” на тот уровень, на котором она должна быть — пока что.

Мы уже говорили, что в квалификации ты теряешь время, если везде атакуешь по полной, как мы делали в предыдущие годы. И по-прежнему нельзя атаковать по полной во всех местах. Речь уже не о том, чтобы как можно раньше нажать на газ на выезде из всех поворотов. Пилотов нельзя наказывать за такое, но это все еще происходит.

Откровенно говоря, не думаю, что это действительно можно исправить. Просто нужно избавиться от батареи. Надеюсь, это случится в ближайшие годы«, — сообщил чемпион “Формулы-1” после финиша вторым во Флориде.

Президент ФИА: «V8 вернется в “Ф-1”. Это неизбежно. Федерации не нужна поддержка мотористов».

Макс Ферстаппен: «Критика правил остается прежней, но сейчас пилотировать приятнее».

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше