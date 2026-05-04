Льюис Хэмилтон: «Прямо сейчас “Феррари” сложно бороться с мощностью двигателей “Мерседеса” и “Ред Булл”

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Майами, отметив, что обновления болида позволили команде сделать шаг вперед.

Источник: Спортс‘’

«Обновление двигателя? Да, это именно то, что нам нужно. Прямо сейчас нам очень сложно бороться с мощностью двигателей “Мерседеса” и “Ред Булл” — у них обоих сейчас есть огромное преимущество над “Феррари”.

В остальном же у нас есть просто отличная машина — возможно, вообще лучшая в пелотоне, так что нам нужно решить имеющиеся проблемы. Потому что, если мы сумеем это сделать, то сможем бороться за победы", — рассказал Хэмилтон.

