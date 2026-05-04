Леклер получил 20-секундный штраф за срезки и опустился на 8-е место на Гран-при Майами

Монегаску выписали проезд через пит-лейн, который трансформировался в 20-секундное наказание. Леклер опустился с шестой позиции на восьмую. Напарник Шарля Льюис Хэмилтон поднялся на шестую строчку, Франко Колапинто из «Альпин» стал седьмым.
Леклер срезал повороты после того, как развернулся и дошел до контакта со стеной. Судьи решили, что Шарль получил существенное преимущество, и не назвали повреждения машины уважительной причиной для таких действий.
Кроме того, стюарды рассматривали потенциальный пилотаж болида в небезопасном состоянии, но не стали наказывать гонщика.
Шарль Леклер: «Выбросил в корзину сильную гонку за 4 поворота. Очень разочарован».