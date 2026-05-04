Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леклер получил 20-секундный штраф за срезки и опустился на 8-е место на Гран-при Майами

Стюарды наказали пилота «Феррари» Шарля Леклера за несколько срезок незадолго до финиша Гран-при Майами.

Монегаску выписали проезд через пит-лейн, который трансформировался в 20-секундное наказание. Леклер опустился с шестой позиции на восьмую. Напарник Шарля Льюис Хэмилтон поднялся на шестую строчку, Франко Колапинто из «Альпин» стал седьмым.

Леклер срезал повороты после того, как развернулся и дошел до контакта со стеной. Судьи решили, что Шарль получил существенное преимущество, и не назвали повреждения машины уважительной причиной для таких действий.

Кроме того, стюарды рассматривали потенциальный пилотаж болида в небезопасном состоянии, но не стали наказывать гонщика.

Ферстаппен, Расселл и Леклер под расследованием после Гран-при Майами — стюарды рассматривают 5 эпизодов.

Шарль Леклер: «Выбросил в корзину сильную гонку за 4 поворота. Очень разочарован».

Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше