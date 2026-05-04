Макс Ферстаппен о развороте на старте: «Если не сложится в “Ф-1”, всегда могу пойти в ралли»

"Да, все было довольно сумбурно. Я потерял заднюю часть болида во втором повороте. Затем постарался минимизировать потерю времени, совершив разворот на 360 градусов. Я думал, что разобью машину, так что нажал педаль в пол и в итоге сделал разворот.
Если не сложится в «Ф-1», я всегда могу пойти в ралли!
После этого темп на «медиуме» был не таким уж плохим, но после перехода на «хард» стало гораздо сложнее. Конечно, легко рассуждать после гонки, но, пожалуй, этот отрезок был слишком длинным«, — заявил четырехкратный чемпион “Формулы-1”.
Ферстаппен ответил, повлияло ли на разворот стремление избежать контакта с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером:
«Нет, я так не думаю. Меня выжали в повороте, но я просто потерял машину, задняя часть начала скользить. Когда это случается с тяжелым болидом, с полными баками, поймать его сложно».
