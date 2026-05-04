Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макс Ферстаппен о развороте на старте: «Если не сложится в “Ф-1”, всегда могу пойти в ралли»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о старте Гран-при Майами и развороте, из-за которого откатился со второй позиции в конец первой десятки.

Источник: Спортс‘’

"Да, все было довольно сумбурно. Я потерял заднюю часть болида во втором повороте. Затем постарался минимизировать потерю времени, совершив разворот на 360 градусов. Я думал, что разобью машину, так что нажал педаль в пол и в итоге сделал разворот.

Если не сложится в «Ф-1», я всегда могу пойти в ралли!

После этого темп на «медиуме» был не таким уж плохим, но после перехода на «хард» стало гораздо сложнее. Конечно, легко рассуждать после гонки, но, пожалуй, этот отрезок был слишком длинным«, — заявил четырехкратный чемпион “Формулы-1”.

Ферстаппен ответил, повлияло ли на разворот стремление избежать контакта с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером:

«Нет, я так не думаю. Меня выжали в повороте, но я просто потерял машину, задняя часть начала скользить. Когда это случается с тяжелым болидом, с полными баками, поймать его сложно».

Макс Ферстаппен: «Контакт с Расселлом никак не связан с историей отношений между нами».

Быстрые мысли о Гран-при Майами: эмоции мешают Антонелли, но он все равно побеждает.

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше