Шарль Леклер об аварии: «Из четырех тормозов три не работали. В “Феррари” видели данные, все очевидно»

«Из четырех тормозов три не работали. Если ты в болиде “Формулы-1”, это не может быть хорошей новостью.
Передний левый тормоз работал хорошо, передний правый — наполовину, а два задних совсем не работали. И когда я говорю «совсем», это есть в данных — никакого замедления вообще не было. Как будто суппортов даже не было в машине.
Сразу после машины безопасности три из четырех тормозов перестали работать. Я не мог включить их, ничего не работало. Я перепробовал много всего в болиде, пытаясь исправить ситуацию. Единственным решением было не тормозить в последнем повороте, но я бы врезался в барьеры уже в первом. Решения просто не было.
Не знаю, связано ли это с износом. На этой трассе часто возникают такие сложности. Не знаю, в чем причина, но проблема была очевидной.
Испытывал ли я такое раньше? Нет, не до такой степени. Конечно, иногда возникают трудные ситуации, но здесь ты просто не мог преодолеть поворот", — сообщил Шарль.
Гонщик отметил, что руководитель Скудерии Фредерик Вассер и его заместитель Жером Д’Амброзио уже получили информацию:
«Фред и Жером видели данные, и, на мой взгляд, всем все очевидно. Вряд ли могут быть какие-то сомнения».
«Не буду брать ####### вину!» Леклер сошел в Монако и возненавидел тормоза «Феррари».
В «Брембо» удивлены критикой Леклера в связи с отказом тормозов на Гран-при Монако.