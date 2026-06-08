Шарль Леклер об аварии: «Из четырех тормозов три не работали. В “Феррари” видели данные, все очевидно»

Сразу после машины безопасности три из четырех тормозов перестали работать. Я не мог включить их, ничего не работало. Я перепробовал много всего в болиде, пытаясь исправить ситуацию. Единственным решением было не тормозить в последнем повороте, но я бы врезался в барьеры уже в первом. Решения просто не было.