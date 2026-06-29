Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «Гонок осталось больше, чем в прошлом году. Но отставание очень серьезное»

Не то чтобы я сильно критикую или что-то такое. Все и так понимают, что всегда необходимо прибавлять — мы стремимся к тому, чтобы быть лучшими. Просто надо сосредоточиться на нужных вещах. Если получится выступать более стабильно — что мы показывали в прошлом — то, конечно, это будет уже другая история. Но, надеюсь, до этого не придется ждать слишком долго. Еще нужно поработать на какими-то вещами«, — сообщил четырехкратный чемпион “Формулы-1”.