Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «Гонок осталось больше, чем в прошлом году. Но отставание очень серьезное»

После второго места на Гран-при Австрии Ферстаппен отстает от гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на 98 очков.
"Гонок осталось больше, чем в прошлом году, так ведь. Но отставание очень серьезное. Темп у нашей команды очень хороший, но для борьбы за титул нужно быть сильными по всем направлениям. Пока все еще слишком много проблем — начиная с процедурных моментов за кадром, о которых даже вы не знаете, хотя я знаю. Нужно быть более универсальными.
Не то чтобы я сильно критикую или что-то такое. Все и так понимают, что всегда необходимо прибавлять — мы стремимся к тому, чтобы быть лучшими. Просто надо сосредоточиться на нужных вещах. Если получится выступать более стабильно — что мы показывали в прошлом — то, конечно, это будет уже другая история. Но, надеюсь, до этого не придется ждать слишком долго. Еще нужно поработать на какими-то вещами«, — сообщил четырехкратный чемпион “Формулы-1”.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии-2026.
Ферстаппен — ? От крэша в квале до погони за победой!