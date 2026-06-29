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Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «Гонок осталось больше, чем в прошлом году. Но отставание очень серьезное»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о возможности вступить в гонку на титул и повторить прошлогодний прорыв.

Источник: Спортс‘’

После второго места на Гран-при Австрии Ферстаппен отстает от гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на 98 очков.

"Гонок осталось больше, чем в прошлом году, так ведь. Но отставание очень серьезное. Темп у нашей команды очень хороший, но для борьбы за титул нужно быть сильными по всем направлениям. Пока все еще слишком много проблем — начиная с процедурных моментов за кадром, о которых даже вы не знаете, хотя я знаю. Нужно быть более универсальными.

Не то чтобы я сильно критикую или что-то такое. Все и так понимают, что всегда необходимо прибавлять — мы стремимся к тому, чтобы быть лучшими. Просто надо сосредоточиться на нужных вещах. Если получится выступать более стабильно — что мы показывали в прошлом — то, конечно, это будет уже другая история. Но, надеюсь, до этого не придется ждать слишком долго. Еще нужно поработать на какими-то вещами«, — сообщил четырехкратный чемпион “Формулы-1”.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии-2026.

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