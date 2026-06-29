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Льюис Хэмилтон о жалобе Ферстаппена: «Нельзя ожидать, что объедешь чемпиона по внешней»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о жалобе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии.

Соперники боролись за вторую позицию, которую Хэмилтон сумел отстоять в плотной борьбе. Макс сообщил по радио, что Льюис заслуживал «очевидный штраф». Стюарды отметили инцидент, но не стали наказывать британца.

"Он выбрал внешнюю траекторию. Нельзя ожидать, что объедешь чемпиона по внешней. Я бы не ожидал, что у меня получится сделать такое с ним и удержать траекторию.

Он был позади на апексе, поэтому должен был отступить", — сообщил Хэмилтон после финиша.

Хэмилтон и Ферстаппен эпично зарубились — как в битве за титул!

«Очевидный штраф». Макс Ферстаппен пожаловался на действия Хэмилтона в плотной борьбе.

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