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Роб Смедли: «Пиастри не говорит, что проведет в “Макларене” всю карьеру, как Норрис»

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли согласился, что пилота «Макларена» Оскара Пиастри легко представить себе в другой команде.

"Да, если появится вариант получше.

Ландо [Норрис] все время говорит: «Я хочу провести тут всю карьеру», так ведь? Словно продолжается медовый месяц, он любит команду, бла-бла-бла.

А Оскар, по сути, не говорит, что проведет там всю карьеру", — заметил Смедли в подкасте High Performance Racing.

Мика Хаккинен о Ферстаппене и «Макларене»: «Если в команде уже есть два отличных гонщика, зачем что-то менять».

Пиастри поблагодарил фанатов за поздравления с годовщиной. Оскар твитом опроверг объявление о контракте с «Альпин» ровно 4 года назад.