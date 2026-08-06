Роб Смедли: «Пиастри не говорит, что проведет в “Макларене” всю карьеру, как Норрис»

"Да, если появится вариант получше.
Ландо [Норрис] все время говорит: «Я хочу провести тут всю карьеру», так ведь? Словно продолжается медовый месяц, он любит команду, бла-бла-бла.
А Оскар, по сути, не говорит, что проведет там всю карьеру", — заметил Смедли в подкасте High Performance Racing.
Мика Хаккинен о Ферстаппене и «Макларене»: «Если в команде уже есть два отличных гонщика, зачем что-то менять».
Пиастри поблагодарил фанатов за поздравления с годовщиной. Оскар твитом опроверг объявление о контракте с «Альпин» ровно 4 года назад.