В Германии из-за взрыва на гоночной трассе более 20 человек получили ранения

По данным источника, инцидент произошел во время пробного заезда перед гонкой ADAC Ruhr Cup. В конечном итоге четыре человека получили тяжелые травмы, остальные — легкие. Отмечается, что причиной произошедшего стал взрыв баллона высокого давления в зоне паддока. Расследование продолжится в субботу, 3 августа.