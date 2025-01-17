Чем закончился «Дакар»: исторический триумф лидера «Тойоты» и подарок для дебютанта

«Трудно проигрывать, когда ты зашёл так далеко, — отмечает в свою очередь Латеган из заводской Toyota Gazoo Racing. — У нас была очень хорошая гонка, и проиграть в конце пару минут — это тяжело. Но мы сделали всё, что могли, команда отработала невероятно. Я пропустил год, и включиться в борьбу за победу сразу после возвращения — это потрясающе. Но я лишь в начале карьеры, для меня это только третий “Дакар”, так что продолжу работать изо всех сил, чтобы вернуться и победить».