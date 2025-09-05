«Моя главная цель — предстоящий “Дакар”. Легендарный штурман вернулся в ралли после ампутации ноги

«Я безумно рад снова принять участие в ралли и работать вместе с командой и Гийомом. Моя авария произошла семь месяцев назад. Мне все еще нужно продолжать тренировать левую ногу, а также доработать протез. Но сейчас у меня уже есть все необходимые документы, чтобы получить допуск к гонкам. Именно поэтому я хочу как можно скорее вернуться. Плюс старта на Baja Sharish в том, что, если возникнут какие-то проблемы, у нас будет время все исправить до следующего крупного ралли. Конечно, моя главная цель — предстоящий “Дакар”. Чем больше километров я смогу пройти с Гийомом до этого, тем лучше. Посмотрим, как все сложится», — заявил Матье.