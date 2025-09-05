«Моя главная цель — предстоящий “Дакар”. Легендарный штурман вернулся в ралли после ампутации ноги

Четырехкратный чемпион «Дакара» Матье Бомель вернулся в гонки спустя семь месяцев после ампутации правой ноги. В конце января француза сбила машина, когда он помогал водителю заглохшего авто.
Долгожданное возвращение
49-летний Бомель вместе с бельгийцем Гийомом де Мевиусом примет участие в ралли Baja Sharish, который пройдет с 11 по 14 сентября в Португалии. Об этом сообщается на сайте его команды X-raid.
«Я безумно рад снова принять участие в ралли и работать вместе с командой и Гийомом. Моя авария произошла семь месяцев назад. Мне все еще нужно продолжать тренировать левую ногу, а также доработать протез. Но сейчас у меня уже есть все необходимые документы, чтобы получить допуск к гонкам. Именно поэтому я хочу как можно скорее вернуться. Плюс старта на Baja Sharish в том, что, если возникнут какие-то проблемы, у нас будет время все исправить до следующего крупного ралли. Конечно, моя главная цель — предстоящий “Дакар”. Чем больше километров я смогу пройти с Гийомом до этого, тем лучше. Посмотрим, как все сложится», — заявил Матье.
Как рассказал Де Мевиус, он очень сильно рад возвращению своего партнера по команде.
«Он приложил невероятные усилия, чтобы снова выйти на старт. Время после его аварии было крайне тяжелым, и мы не знали, чем все закончится. Но он снова в машине всего спустя семь месяцев, — это потрясающе, и я сам очень рад вновь видеть своего штурмана рядом. Для меня он один из лучших в мире. Уверен, мы быстро вернемся на высокий уровень. Конечно, впереди еще будут испытания. После первого спецучастка у нас наверняка появятся очень сильные эмоции», — отметил Гийом.
Как произошла авария
30 января Бомель направлялся в Монте-Карло, где должен был принять участие в ралли на исторических автомобилях. По пути, недалеко от Реймса, он остановился на обочине, чтобы помочь водителю заглохшей машины. Именно в этот момент в стоящее авто на большой скорости врезался проезжавший мимо Renaul Clio, за рулем которого находилась 73-летняя женщина. От удара транспортное средство отбросило прямо на Матье.
Инцидент произошел на участке трассы с ограничением скорости 90 км/ч. Позднее проверка подтвердила: пенсионерка была абсолютно трезвой, в ее крови не нашли ни алкоголя, ни запрещенных веществ.
В результате столкновения Матье получил серьезные травмы обеих ног, однако все могло закончиться еще трагичнее.
«Его сбили по глупости, хотя он стоял на обочине и помогал. Это невезение, так бывает. К счастью, удар пришелся только на нижнюю часть обеих ног. Если бы он сидел на корточках, то так и остался бы там», — объяснил его отец Жерар в разговоре с BFM DICI.
Ампутация ноги
После аварии Матье оставался в сознании. С переломами обеих ног его оперативно доставили в ближайшую больницу, где сразу провели операцию. Однако состояние спортсмена начало ухудшаться, и врачам пришлось ввести его в искусственную кому.
Через несколько дней он пришел в себя, о чем журналистам рассказал его отец. Одной операции оказалось недостаточно. Несмотря на все усилия медиков, спасти правую ногу гонщика не удалось. Позднее сам Бомель сообщил в соцсетях, что конечность была ампутирована.
«Спустя 17 дней могу сказать, чувствую себя намного лучше. Однако я принял самое важное решение в жизни: мне ампутируют правую ногу, вместо нее установят карбоновую систему. На левой ноге мне сделали три операции, и в дальнейшем все должно быть в порядке. Я упорно работаю над улучшением своего состояния. Рад находиться именно в больнице Реймса — обо мне тщательно заботятся. Также хочу поблагодарить всех людей по всему миру, которые прислали мне свою поддержку. Спасибо всем. Это дает силы быть готовым к тому, что произойдет в будущем», — сказал Матье на опубликованном видео в феврале.
49-летний француз два десятилетия участвовал в самых сложных и опасных гоночных дисциплинах, избегал там серьезных травм, выиграл четыре «Дакара» с катарцем Нассером Аль-Аттией, стал чемпионом мира в классическом ралли категории WRC-2, взял четыре Кубка мира по рейдам и два титула чемпиона мира в 2022-м и 2023-м.
В 2024 году пути пилотов разошлись, и Бомель стал выступать с бельгийцем Гийомом де Мевиусом.
Егор Сергеев