В Польше гонщик сгорел заживо после аварии на трассе

Ранее в субботу на этом же этапе автомобиль, экипаж которого составляли Тимотеуш Абрамовский и Якуб Гербер, вылетел с трассы и врезался в группу фотографов на обочине. В результате инцидента два человека получили ранения и были доставлены в больницу. Один из пострадавших был эвакуирован вертолетом авиационной службы скорой медицинской помощи.