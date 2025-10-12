В Польше гонщик сгорел заживо после аварии на трассе

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Гонщик Артур Сенковский погиб в возрасте 40 лет в результате аварии во время этапа чемпионата Польши по ралли в Нысе, сообщается на сайте соревнований.
Инцидент произошел около 11:30 по местному времени. В заявлении местных правоохранительных органов уточняется, что автомобиль марки BMW врезался в дерево и вскоре после этого загорелся. Сенковский погиб на месте, а штурман Мацей Кшисик был доставлен в больницу с тяжелыми ожогами. Организаторы приняли решение о досрочном завершении заезда.
«Автомобиль экипажа номер 112 сошел с трассы на шестом спецучастке и загорелся. На месте происшествия незамедлительно появились службы, обеспечивающие безопасность на участке. К сожалению, спасти водителя не удалось. Обожженного штурмана извлекли из автомобиля и транспортировали в больницу», — говорится в сообщении.
Ранее в субботу на этом же этапе автомобиль, экипаж которого составляли Тимотеуш Абрамовский и Якуб Гербер, вылетел с трассы и врезался в группу фотографов на обочине. В результате инцидента два человека получили ранения и были доставлены в больницу. Один из пострадавших был эвакуирован вертолетом авиационной службы скорой медицинской помощи.
Ралли в Нысе проводится на протяжении четырех лет. В этом году гонка дебютировала в календаре чемпионата Польши по ралли.