Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Испанский гонщик Гонсалес признался в убийстве отца

Самый юный пилот «Формулы-3» Гонсалес признался в убийстве отца.

Источник: Asian Motorsport

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Испанский гонщик Антолин Гонсалес, ставший в 13 лет самым юным пилотом «Формулы-3», признался в убийстве собственного отца, сообщает Marca.

В июле 23-летнего испанца арестовали по подозрению в убийстве своего 56-летнего отца в городе Аранда-де-Дуэро. Гонсалес-младший скрылся с места преступления, но позже был обнаружен в соседнем городе.

Отмечается, что Гонсалес-младший сознался в убийстве через четыре месяца после ареста, пытаясь добиться смягчения приговора. Он признал, что ударил своего отца ножом в шею во время ожесточенной семейной ссоры, но утверждает, что отец первым применил это оружие.

Гонсалес-младший является самым юным гонщиком в истории «Формулы-3». Позднее он вынужден был завершить карьеру из-за отсутствия финансовой поддержки.