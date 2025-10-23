Испанский гонщик Гонсалес признался в убийстве отца

Отмечается, что Гонсалес-младший сознался в убийстве через четыре месяца после ареста, пытаясь добиться смягчения приговора. Он признал, что ударил своего отца ножом в шею во время ожесточенной семейной ссоры, но утверждает, что отец первым применил это оружие.