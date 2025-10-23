Испанский гонщик Гонсалес признался в убийстве отца

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Испанский гонщик Антолин Гонсалес, ставший в 13 лет самым юным пилотом «Формулы-3», признался в убийстве собственного отца, сообщает Marca.
В июле 23-летнего испанца арестовали по подозрению в убийстве своего 56-летнего отца в городе Аранда-де-Дуэро. Гонсалес-младший скрылся с места преступления, но позже был обнаружен в соседнем городе.
Отмечается, что Гонсалес-младший сознался в убийстве через четыре месяца после ареста, пытаясь добиться смягчения приговора. Он признал, что ударил своего отца ножом в шею во время ожесточенной семейной ссоры, но утверждает, что отец первым применил это оружие.
Гонсалес-младший является самым юным гонщиком в истории «Формулы-3». Позднее он вынужден был завершить карьеру из-за отсутствия финансовой поддержки.