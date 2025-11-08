Ричмонд
Ротенберг может открыть собственную студию видеоигр: «Нужно самостоятельно делать игры, чтобы в их основу не попали чуждые нам идеологии»

Президент гоночной программы SMP Racing и глава Российской автомобильной федерации (РАФ) Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о планах по созданию собственной студии видеоигр на базе движка SMP Drive Engine.

Источник: РИА "Новости"

— Есть ли желание в перспективе коммерциализировать игровой движок SMP Drive Engine? Например, открыть собственную студию по созданию видеоигр.

— Это то, к чему мы должны прийти. Не только тратить, но и зарабатывать. Почему мы это делаем? Это воспитание нашего поколения. В наших играх не будет того, что рекламируется на Западе. Они пытаются бороться с нашими ценностями, убивают их. Этот либерализм уничтожает людей. Это чистая политика. Поэтому нужно делать игры самостоятельно, чтобы в их основу не попали чуждые нам идеологии, — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Автор: Артем Бухаев