Ожье стал девятикратным чемпионом WRC, проведя на три ралли меньше соперников

Ожье в возрасте 41 года 348 дней стал самым возрастным чемпионом мира по ралли, превзойдя достижение финна Ханну Микколы (41 год 183 дня), установленное в 1983 году. Ожье завершил полноценные выступления в WRC после сезона-2021, когда завоевал восьмой чемпионский титул. С тех пор он участвовал в чемпионате на неполном расписании, проводя от 6 до 10 ралли за сезон. В завершившемся чемпионате он изначально также планировал проехать неполный сезон, но когда понял, что положение в личном зачете позволяет побороться за титул, расширил свою программу. В итоге француз провел 11 этапов — на три меньше, чем у соперников. В этих ралли Ожье одержал шесть побед и 10 раз финишировал на подиуме.