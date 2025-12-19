«Мы опустошены этой утратой». Легенда NASCAR Грег Биффл и его семья погибли в авиакатастрофе

Экс-пилот NASCAR Грег Биффл, его жена Кристина, дочь Эмма и сын Райдер погибли в результате крушения частного самолета Cessna C550 в аэропорту Стейтсвилл (Северная Каролина, США). На борту находились шесть человек, выживших нет, сообщает Motorsport.
Что произошло
Бизнес-джет с номером N257BW, зарегистрированный на компанию GB Aviation Leasing LLC, связанную с Биффлом, разбился при попытке приземлиться утром 18 декабря.
Популярный в Америке автоблогер Гаррет Митчелл (известный как Клитус Макфарланд) подтвердил, что Грег и его семья не выжили:
«К сожалению, это правда: Грег, его супруга, дочь и сын были в этом самолете… мы опустошены», — сообщил он своим подписчикам.
По данным властей, всего в самолете было шесть человек. Официальный список пассажиров и имена погибших пока не опубликованы. Местные службы ведут расследование, аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления.
Причины крушения еще не установлены, но, по предварительным данным, самолет мог разбиться из-за неблагоприятных погодных условий. По информации AccuWeather, в момент падения в районе аэропорта наблюдались низкая облачность, морось и видимость менее 3 километров.
Множество титулов
Биффл — один из самых титулованных гонщиков NASCAR. Он выиграл чемпионат Craftsman Truck Series в 2000 году и Busch (Xfinity) Series в 2002-м, также на его счету 19 побед в Cup Series.
В 2023-м он был включен в список 75 величайших пилотов NASCAR. После завершения карьеры Грег остался в гоночном сообществе в качестве консультанта, участвовал в благотворительных проектах, в том числе активно помогал пострадавшим от различных стихийных бедствий, включая ураган «Хелен» в 2024-м.
Сообщая о трагедии, представители сообщества NASCAR выразили шок и соболезнования родственникам Биффла:
«Мы опустошены этой утратой. Грег был не только выдающимся гонщиком, но и замечательным человеком», — цитирует Motorsport.