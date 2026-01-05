Кротов и Жильцов застряли на спецучастке второго этапа «Дакара»

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россияне Денис Кротов, выступающий под лицензией Киргизии, и его штурман Константин Жильцов испытывают технические проблемы по ходу второго этапа ралли-марафона «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.
Второй этап со спецучастком 400 км проходит в понедельник. Первая механическая проблема у россиян произошла на 56 км трассы, вторая — на 199 км. Согласно данным онлайн-карты заезда, Кротов и Жильцов все еще не могут продолжить движение, оставаясь на месте второй поломки. Гонщики продолжают ремонт, пытаясь восстановить автомобиль.
На первом этапе Кротов на Ford занял 12-е место в зачете внедорожников, отстав от победившего бельгийца Гийома де Мевиуса на 3 минуты 47 секунд.