Кротов и Жильцов застряли на спецучастке второго этапа «Дакара»

Второй этап со спецучастком 400 км проходит в понедельник. Первая механическая проблема у россиян произошла на 56 км трассы, вторая — на 199 км. Согласно данным онлайн-карты заезда, Кротов и Жильцов все еще не могут продолжить движение, оставаясь на месте второй поломки. Гонщики продолжают ремонт, пытаясь восстановить автомобиль.