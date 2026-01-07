Ричмонд
Победитель «Дакара» 2025 года сошел с дистанции

Победитель ралли-марафона «Дакара» 2025 года саудовский гонщик Язид Аль-Раджи досрочно сошел с дистанции на 234-м километре четвертого этапа.

Источник: Getty Images

Аль-Раджи вместе со штурманом Тимо Готтшальком выступает на автомобиле Toyota в составе команды Overdrive Racing. Перед стартом этапа они занимали 19-е место в генеральной классификации. Они приняли решение сойти с дистанции из-за технических проблем.

Протяженность спецучастка на четвертом этапе, который стартовал 7 января, составляет 452 километра. Аль-Раджи лишился шансов на защиту титула.

44-летний Аль-Раджи в 2025 году стал победителем «Дакара» в зачете внедорожников. Также гонщик является двукратным победителем Кубка мира по бахам (2021, 2022), проходящего под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA).