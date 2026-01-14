Кротов стал седьмым на десятом этапе ралли-марафона «Дакар»

В зачете грузовиков победу одержал чех Алеш Лопрайс (Iveco; 5:35.54), вторым стал литовец Вайдотас Зала (Iveco; +1.37), который лидирует в общем зачете со временем 48 часов 33 минуты 11 секунд, третьим стал чех Мартен Солтыс (Buggyra; +22.30). В зачете мотоциклистов лучшим стал француз Адриен ван Беверен (Honda; 4:15.43), следом финишировали лидер общего зачета американец Рики Брабек (Honda; +3.49) и аргентинец Лусиано Бенавидес (KTM; +4.04). Среди мотовездеходов в классе SSV этап выиграл лидер зачета американец Брук Хэгер (Polaris; 5:18.14), на второй строчке расположился француз Ксавье де Султре (Polaris; +1.15), третьим стал аргентинец Херемиас Гонсалес Фериоли (Can-Am; +5.09).