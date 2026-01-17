Россиянин Кротов стал 31-м в зачете внедорожников по итогам ралли «Дакар»

В субботу участники преодолели последний этап со спецучастком протяженностью 105 км. Аль-Аттия первенствовал в общем зачете с результатом 48 часов 56 минут 53 секунды. Далее расположились испанец Нани Рома (Ford; + 9.42) и швед Маттиас Экстрём (Ford; + 14.33). Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 31-е место в итоговом протоколе с отставанием 8 часов 10 минут 45 секунд.