Экипаж Залы впервые выиграл «Дакар» в зачете грузовиков

Международная автомобильная федерация (FIA) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за ситуации на Украине, разрешив спортсменам этих стран выступать на международных турнирах лишь под нейтральным флагом. При этом гонщики должны выполнить ряд требований и обязательств, включая подписание декларации приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Из-за этого «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в ралли-марафоне «Дакар».