Экипаж Залы впервые выиграл «Дакар» в зачете грузовиков

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Экипаж литовца Вайдотаса Залы на Iveco впервые стал победителем прошедшего в Саудовской Аравии ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
В субботу участники преодолели последний этап со спецучастком протяженностью 105 км. Зала в итоговом протоколе показал результат 56 часов 58 минут 38 секунд. Второе место занял чех Алеш Лопрайс (Iveco; + 20.18), третьим стал экипаж нидерландца Митчела ван ден Бринка (MM Technology; + 29.03). Прошлогодний чемпион «Дакара» чех Мартин Мацик показал четвертый результат (+4:36.06).
Международная автомобильная федерация (FIA) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за ситуации на Украине, разрешив спортсменам этих стран выступать на международных турнирах лишь под нейтральным флагом. При этом гонщики должны выполнить ряд требований и обязательств, включая подписание декларации приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Из-за этого «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в ралли-марафоне «Дакар».