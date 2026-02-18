«КАМАЗ-мастер» примет участие в международном ралли «Такла-Макан»

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Команда «КАМАЗ-мастер» впервые примет участие в международном ралли «Такла-Макан» в 2026 году.
Ралли, получившее прозвище «Дакар Востока», пройдет с 16 мая по 3 июня. Гонщики стартуют в Урумчи (Китай) и финишируют в Аксу (Казахстан). Дистанция гонки составит 8 тысяч километров, из которых 4,2 тысячи — скоростные спецучастки.
«Рад, что долгие переговоры об участии российских и белорусских спортсменов в этой международной гонке завершились положительно. “Такла-Макан” — это очень серьезная гонка. Хорошо помню пески Китая по ралли “Шелковый путь”: сложные, коварные, но невероятно интересные. Уверен, новая трасса подарит нам не менее яркую борьбу. Мы соскучились по настоящей песчаной стихии и готовы бросить вызов нашим соперникам», — рассказал руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.
Ралли «Такла-Макан» включит в себя четыре категории техники: автомобили, мотоциклы, грузовики и транспортные средства на новых источниках энергии. Помимо «КАМАЗ-мастер», в классе грузовиков выступят их принципиальные соперники «МАЗ-СПОРТавто» и «УРАЛ».